Auto stürzt auf Gleise: Fahrer mittelschwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Betonstraße in Lauter bei Surberg gekommen. Laut Polizei war ein 24-jähriger Seat-Fahrer aus Surberg aus unbekannten Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Betonpfeiler geprallt. In der Folge rutschte das Auto die Böschung zu den Bahngleisen hinab, wo es auf der Seite liegen blieb.

Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrler aus Surberg und Traunstein befreiten sie mit schwerem hydraulischem Gerät. Der Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Frau kam mit leichteren Verletzungen mit dem Sanka in die Klinik. Die Bahnstrecke zwischen Traunstein und Freilassing war für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf Anfrage mit rund 17000 Euro. − red/Foto: FDL/AKI