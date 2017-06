Lehrkräfte schlagen sich heuer tapfer im "Circus Abigalli"

Eine Mumie namens Sepp Aschauer war schnell mit Küchenrollen eingewickelt worden und musste zudem möglichst viele Abiturzeitungen verteilen. Mit im Bild rechts hinten steht Moderator Michael Karrasch. − Foto: mix Eine Mumie namens Sepp Aschauer war schnell mit Küchenrollen eingewickelt worden und musste zudem möglichst viele Abiturzeitungen verteilen. Mit im Bild rechts hinten steht Moderator Michael Karrasch. − Foto: mix



Beim Streich der diesjährigen Abiturklasse am Johannes-Heidenhain-Gymnasium Traunreut drehte sich alles um den "Circus Abigalli". Wie in der bekannten Fernsehshow "Circus Halligalli" gab es zwei sehr wortgewandte Moderatoren, einen "special guest" und zahlreiche mehr oder weniger freiwillige Darsteller, die Spiele der unterschiedlichsten Art bestehen mussten.

Im Fernsehen hießen sie Joko und Klaas, im Traunreuter Gymnasium übernahmen Michael Karrasch und Tobias Grammer die Rollen der Moderatoren, die durch das gesamte Programm führten. Auf der Couch durfte als besonderer Gast Direktor Matthias Schmid Platz nehmen und vom Logenplatz aus das Geschehen verfolgen. Nach und nach wurden dann einzelne Lehrer auf die Bühne gebeten und mussten sich den unterschiedlichsten Wettbewerben stellen.

Beim Schokokuss-Wettessen verlor Michael Pscherer haushoch gegen einen Schüler. Während dieser die Süßigkeit flott in sich hineinstopfte, ließ sich der Lehrer nicht aus der Ruhe bringen, aß ganz genüsslich einen einzigen Schokokuss und merkte am Ende an: "Ich bin ein langsamer Esser."

"Zwei Dumme – ein Gedanke", hieß das Spiel, bei dem Dr. Astrid Scheuerer und Hans-Jörg Schmid zeigen mussten, ob sie zu bestimmten Themen die gleiche Ansicht haben. Während sie bei der Automarke noch auf einer Wellenlänge lagen, gingen ihre Antworten bei der liebsten Kleidermarke, der Lieblingsband und den Lieblingskollegen weit auseinander. Zur Strafe mussten sie für jede Uneinigkeit ein mehr oder weniger kleidsames Teil überziehen.

Zwei weitere Lehrer machten beim Spiel "wenn ich du wäre" jeden Blödsinn mit. Michael Kafurke musste sich eine Dose vom Kopf werfen lassen und mindestens zehn Schüler mit einem Edding Stift auf dem Unterarm unterschreiben lassen. Sepp Aschauer wurde mit Küchenrollen als Mumie verkleidet und musste in kürzester Zeit möglichst viele Abiturzeitungen im Publikum an den Mann bringen. − mix

