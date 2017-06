Scherenschleifer zocken Traunsteinerin ab

Betrügerische Scherenschleifer waren am Mittwoch gegen 14 Uhr in der Schierghoferstraße in Traunstein unterwegs. Sie boten laut Polizei an, Scheren und Messer zu schleifen, gaben aber keine Auskunft über die Kosten. Eine Frau aus Traunstein musste erfahren, dass die Leistungen zu völlig überteuerten Preisen angeboten wurden: Sie bezahlte einen mittleren dreistelligen Betrag für das Schleifen von Scheren.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig, etwa 50 Jahre alt, sprach niederbayerischen Dialekt und trug ein auffälliges Piercing am linken Ohr. Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, etwa 25 Jahre alt, braune, lange Haare und war mit einem dunklen Rock bekleidet.

Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Traunstein unter Tel. 0861/9873-0 zu melden. − red