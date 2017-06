Arbeiten an Staatsstraße dauern mindestens vier Wochen länger

Die Baustelle an der Einmündung der Kantstraße in die Staatsstraße 2104. − Foto: hr Die Baustelle an der Einmündung der Kantstraße in die Staatsstraße 2104. − Foto: hr



Zu einer massiven Verzögerung kommt es auf der Staatsstraßen-Baustelle im Norden der Stadt Traunreut. Am morgigen Freitag sollte dort nach zuletzt 14 Wochen Sperre der Verkehr wieder ungehindert fließen. Doch seit gestern ist klar, dass die Sperre der Nordtangente noch bis mindestens 28. Juli dauern wird. Ärgerlich ist dabei für den Auftraggeber, das Staatliche Bauamt Traunstein, dass die deutlich längere Bauzeit vermeidbar gewesen wäre.

Wie Martin Bambach, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt, gestern erklärte, waren unter anderem deutlich umfangreichere Leitungsverlegungen nötig, als anfangs erwartet. Und auch die Belastungen durch den Verkehr ins Gewerbegebiet Hochreit waren höher als angenommen: "Das hat den ambitionierten Zeitplan durcheinandergebracht, und dafür habe ich auch Verständnis, aber ich habe nicht jegliches Verständnis." All dies hätte maximal eine Verlängerung der Arbeiten um eine, höchstens zwei Wochen gerechtfertigt.

Fakt sei, dass die Baufirma neben der Staatsstraße auch die Deckenbauarbeiten an der Bundesstraße 304 ausgeführt habe und zudem bei Surberg im Einsatz war. Diese Baustellen haben Arbeitskräfte gebunden. Bambach bestätigt letztlich den Eindruck, den Tiefbauamtsleiter Udo Albrich von der Stadt hatte: "In letzter Zeit war ziemlich wenig Bewegung auf der Baustelle." Albrich hat deshalb am Montag bei der Baustellenbesprechung deutliche Worte gefunden: "Schließlich ist noch einiges zu tun, und selbst wenn man den Termin Ende Juli einhalten will, müssen die jetzt richtig Gas geben!" Vor allem im Bereich Kantstraße hätte man aus seiner Sicht schon deutlich weiter sein können.

Mehr darüber und einen Kommentar dazu lesen Sie am Donnerstag, 29. Juni, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.