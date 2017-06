Wenig Wasser in der Alz: Vorsicht beim Bootsfahren!

Mit Warnschildern sollen "Alzkapitäne" für die Gefahren im Abschnitt von Truchtlaching bis Altenmarkt sensibilisiert werden. − Foto: rse Mit Warnschildern sollen "Alzkapitäne" für die Gefahren im Abschnitt von Truchtlaching bis Altenmarkt sensibilisiert werden. − Foto: rse



Besondere Vorsicht ist heuer zu Beginn der Bootsfahrersaison auf der Alz am kommenden Samstag, 1. Juli, geboten. Darauf hat das Landratsamt Traunstein in einer Presseerklärung aufmerksam gemacht. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit fließe momentan nur sehr wenig Wasser die Alz hinunter. "Bootsfahrer müssen deshalb auf der gesamten Strecke zwischen Seebruck und Altenmarkt jederzeit damit rechnen, dass sie an größeren Steinen hängenbleiben könnten, die teilweise nur wenige Zentimeter unter dem Wasserspiegel liegen", so Michael Reithmeier von der Pressestelle des Landratsamts.

Im unteren Abschnitt ab Truchtlaching ist die Alz im Bereich der Offlinger Insel entgegen der Beschilderung wegen des niedrigen Wasserstands aktuell nur über den linken Arm befahrbar. Dort stellen jedoch die starke Strömung sowie zwei am linken Ufer im Wasser liegende Bäume eine besondere Herausforderung dar. "Dieser sollten sich nur erfahrene Bootsfahrer mit entsprechender Schutzausrüstung stellen", so Reithmeier. Weniger erfahrene "Alzkapitäne" und Familien mit Kindern sollten ihre Fahrt in Truchtlaching beenden.