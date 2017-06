Mountainbikes bei Dieben heiß begehrt

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Die Serie von Fahrraddiebstählen in Trostberg reißt nicht ab: Erst gestern hatten wir über drei Fälle berichtet, in denen am 16. Mai sowie am Montag und Dienstag dieser Woche hochwertige Mountainbikes gestohlen wurden. Nun meldet die Trostberger Polizei ein weiteres abhanden gekommenes Zweirad.

Am Dienstag zwischen 12 und 15.30 Uhr wurde ein rotes Mountainbike der Marke Drössinger mit der schwarzen Aufschrift "Drössinger HTA" vom Fahrradabstellplatz der Firma Hamburger Rieger in Trostberg gestohlen — Wert rund 700 Euro.

Laut PI Trostberg könnte die Häufung Zufall sein. "Wir haben bislang keine Anhaltspunkte, dass es sich um eine Art gewerbs- oder bandenmäßige Diebstahlserie handelt", sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Heimatzeitung. Die Fälle würden aber genau untersucht.

Der Rat der Polizei: Hochwertige Fahrräder, wenn man sie länger oder über Nacht unbeaufsichtigt lässt, am besten gar nicht im Freien abstellen. Und wenn, dann nicht mit Kabelschlössern, sondern mit schwer zu knackenden Bügelschlössern, die man an Straßenlampen oder Verkehrsschildern befestigen kann. Professionelle Diebe, die Räder umlackieren, die Rahmennummer entfernen und dann weiterverkaufen, würden es auf die wertvollen Rahmen der Mountainbikes absehen, und nicht auf Einzelteile wie Sattel oder Reifen.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Trostberg unter Tel. 08621/98420 entgegen. − tt