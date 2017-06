Modenschau beschert TSV furiosen Festwochen-Auftakt +++Fotos/Video

Die kunterbunte Trikot-Parade des TSV Peterskirchen. - Foto: Michael Namberger Die kunterbunte Trikot-Parade des TSV Peterskirchen. - Foto: Michael Namberger



Die einen so leichtfüßig und geschmeidig wie Lionel Messi, die anderen so stabil und wuchtig wie Hans-Peter Briegel – und alle umjubelt und gefeiert von den Fans. Die ehemaligen und aktiven Fußballer des TSV Peterskirchen gaben am Mittwoch zum Auftakt des Sportvereinsjubiläums eine famose Figur auf dem Laufsteg ab. Die Mischung aus ungelernten, aber umso ortsbekannteren Dressmen und erfahrenen Models der Altenmarkter Bekleidungsspezialisten machte die Modenschau zu einer großen Show, an der die rund 1200 Besucher im rappelvollen Bierzelt ihre helle Freude hatten. Hier geht es zu den Fotos.

Vereinschef Reinhard Reichgruber und das Festleiter-Duo Martin Wimmer und Johannes Becher zeigten sich überglücklich mit dem rundum gelungenen Start der fünftägigen Feier zum 50. TSV-Geburtstag. Eröffnet hatte das Spektakel Bürgermeister Hans Hellmeier, indem er das erste Fass mit einem Schlag anzapfte.

Wie aus einem Guss lief es dann auch gut zwei Stunden lang auf dem Laufsteg. Dieser machte zwar nur die halbe Länge des Zelts aus, doch auch in den hinteren Reihen war der unterhaltsame und mitreißende Modereigen bestens mitzuverfolgen – dank Liveübertragung auf der großen Leinwand.

Ausschließlich auf das erstaunlich umfangreiche Bewegungs- und Bühnentalent von zwölf tapferen TSV-Hobbymodels setzte das "Erl Mode Atelier" – mit Erfolg. Das Zelt tobte, als die Peterskirchner Sportvereins-Oldies in ihren feschen Anzügen geradezu über den Laufsteg schwebten. Kaum eine Spur von der hüftsteifen Grobmotorik, die O-beinigen Fußballern oft nachgesagt wird. Die mal modisch-elegant, mal sommerlich-lässig gekleideten Lokalmatadoren wurden ebenso enthusiastisch beklatscht, wie die Profis von "Trachten Mode Schuhe Strohmayer". Radschlagend und schuhplattelnd, mit Tanz, Akrobatik und glänzender Choreografie präsentierten Alt und Jung die volle Dirndl- und Lederhosen-Pracht. Auch die TSV-Riege hatte in Tracht nochmal ihren großen Laufsteg-Auftritt, bevor dann in der Verlängerung der Dresscode wechselte.

Fußballdressen aus 50 Jahren Vereinsgeschichte schmiegten sich um die begnadeten bis bierbäuchigen Körper der TSV-Legenden. Dass auch der ein oder andere etwas aus der Form geratenen Kicker noch in sein Trikot aus längst vergangenen Sturm-und-Drang-Phasen passte, zeugte von der hohen Materialqualität der Spielbekleidung. Oder wie es Gerald Stauderer in seiner sensationell humorvollen Moderation formulierte: "150-fache Verwaschung sorgte für diesen herausragenden Schlabberlook." Zu jedem der farblich wie design-technisch unschlagbaren Textil-Schätze hatte der "Ebbs&Nix"-Kabarettist eine treffende Pointe auf Lager.

Die Modenschau war eine große Show (Video: Thomas Thois):

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 30. Juni im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.