Kreisbauerntag: Markus Söder stärkt den Bauern den Rücken

Die neuen Landwirtschaftsmeister des BBV-Kreisverbandes Traunstein (linkes Bild, hinten, von links): Georg Unterauer, Christian Galneder, Thomas Anzenberger, Christoph Schreier, Josef Huber, Alois Berger, Martin Simon Geserer, Johannes Bernhard und Lukas Schederecker. Es gratulierten (vorne, von links) der zum Jahresende scheidende BBV-Kreisgeschäftsführer Reinhard Lampoltshammer, Kreisbäuerin Irina Esterbauer, Kreisobmann Sebastian Siglreithmayer, Milchprinzessin Melanie Maier, Landrat Siegfried Walch, Ortsbäuerin Christl Stefanutti, Bürgermeister Georg Schützinger und Ortsobmann Johannes Wimmer. − F.: mmü



Mit einem bunten Programm feiert die Musikkapelle Grabenstätt bis einschließlich kommenden Montag, 3. Juli, ihr 125-jähriges Bestehen samt 50. Bezirksmusikfest. Den stimmungsvollen Auftakt bildete am Mittwoch der Kreisbauerntag des BBV-Kreisverbandes Traunstein mit dem bayerischen Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder als Gastredner und rund 700 Besuchern aus fast allen Gemeinden des Landkreises. Mit Salutschüssen war Söder empfangen worden und mit der Musikkapelle Grabenstätt zu den Klängen des bayerischen Defiliermarsches ins Festzelt eingezogen.

Söder lobte die Biobetriebe, gab aber auch ein Bekenntnis für die konventionelle Landwirtschaft ab. "Die Nahrungsmittelproduktion ist bei uns auf dem höchsten Level weltweit, und Nahrungsmittel sind das erfolgreichste Exportgut Bayerns neben dem Automobil", so Söder. In puncto Digitalisierung des ländlichen Raumes sowie Hofübergabe und Erbschaftssteuer stehe die bayerische Staatsregierung weiter fest an der Seite der Landwirtschaft.

Zum Abschluss des Kreisbauerntages präsentierte der BBV-Kreisgeschäftsführer Reinhard Lampoltshammer die neun frischgebackenen Landwirtschaftsmeister Thomas Anzenberger (Schnaitsee), Alois Berger (Traunwalchen), Johannes Bernhard (Obing), Christian Galneder (Peterskirchen), Martin Simon Geserer (Haslach), Josef Huber (Grabenstätt), Lukas Schederecker (Schnaitsee), Christoph Schreier (Engelsberg) und Georg Unterauer (Schnaitsee). − mmü