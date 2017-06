Für anerkannte Flüchtlinge fehlen überall Wohnungen

− Foto: dpa − Foto: dpa



Derzeit leben 1900 Asylbewerber in Unterkünften des Landkreises Traunstein. Davon sind knapp 300 "Fehlbeleger", also anerkannte Flüchtlinge, die die Heime eigentlich verlassen müssten, aber auf dem Wohnungsmarkt nichts finden. Sie dürfen auch bis auf weiteres dort leben, sagte Landrat Siegfried Walch (CSU) am Donnerstag in der Sitzung des Kreisausschusses. Insgesamt 1000 Personen, die 2015 und ’16 in den Landkreis gekommen waren, seien mittlerweile anerkannt worden.

In letzter Zeit geschehe viel auf dem Sektor Asylsuchende. "2016 haben wir noch Turnhallen belegt. Die Zahl der Asylbewerber im Landkreis ist aber noch immer auf hohem Niveau", betonte Walch. Das Problem sei: "Es wurden so viele Flüchtlinge in das System gepresst. Jetzt bringt man sie nicht mehr raus. Das Wohnungsproblem wird sich generell noch verschärfen."

In der Aussprache fragte Willi Geistanger (Grüne) nach Fortschritten auf die Kreistagsresolution von Anfang des Jahres hin, wonach die Städte und Gemeinden sich mehr im Wohnungsbau engagieren sollten. Dazu sagte Walch: "Es gibt Gemeinden, die geben Gas in dem Bereich. Die Bereitschaft ist unterschiedlich, aber auch die Verfügbarkeit von Grund und Boden. Letzteres ist zumeist das Problem." − kdWeitere Themen waren die Ganztagsbetreuung an den Schulen, Satzungsänderungen für das neue Chiemseehospiz in Bernau und die Bekanntgabe eines Beschlusses aus nichtöffentlicher Sitzung. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 30. Juni 2917, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.