Kein Blick in die Landschaft aus der Pettinger Turnhalle

Von der Galerie im Obergeschoss der Turnhalle hätte man einen wunderbaren Blick nach Westen, auf Wiesen, Wälder und Berge. Dennoch sagte der Pettinger Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit nein zu Klarglas. Daneben hatten sich die Bürgervertreter in ihrer jüngsten Sitzung mit Bauangelegenheiten zu befassen. Dem Wunsch von Martin Mosser, ein Haus in Schönram an exponierter Stelle bauen zu dürfen, kamen sie nicht nach.

Eigentlich war auf der Turnhallen-Galerie Milchglas vorgesehen. Weil von dort aber ein weiter Ausblick möglich ist, schlug Bürgermeister Karl Lanzinger vor, stattdessen Klarglas einzusetzen: für "einen schönen Blick über die Wiesen." Freilich brauche man dann Sonnenschutz.

"Klares Glas muss sauber sein", gab Klaus Haunerdinger zu bedenken. Putzen sei kein Argument, widersprach Geschäftsleiter Reinhard Melz, denn auf der anderen Seite habe man ebenso klares Glas, und auch für die Schule nebenan brauche man von Zeit zu Zeit eine Reinigungsfirma. "Bloß wegen der Aussicht? Ich bin für blendfreies Glas", sagte Philipp Strohmeyer. Den Blick hätte man vor allem bei Veranstaltungen, wo sich der Blick in die Halle nach unten richte.