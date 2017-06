Gold! Asten gewinnt "Unser Dorf soll schöner werden" in Oberbayern

Mit Kirche und Biergarten im Hintergrund, dem Astener Moos und Tittmoning vor Augen erklärte Maria Kellner (mit Mikro) beim Rundgang den Juroren – einige stehen an der Infotafel – und Zuhörern, wie ein neues Baugebiet in den Moorsee entwässert wird. − Foto: smb Mit Kirche und Biergarten im Hintergrund, dem Astener Moos und Tittmoning vor Augen erklärte Maria Kellner (mit Mikro) beim Rundgang den Juroren – einige stehen an der Infotafel – und Zuhörern, wie ein neues Baugebiet in den Moorsee entwässert wird. − Foto: smb



Gelöst war die Stimmung schon vor der mündlichen Notenvergabe. Und je länger die Bewertung dauerte, desto ausgelassener ging es vor dem Salettl der Dorfwirtschaft zu. Vielleicht war es die Erleichterung, dass der große Tag nun um war. Denn am Dienstagnachmittag hatte eine 14-köpfige Kommission des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden" – gefolgt von Dutzenden Einheimischen – unter die Lupe genommen, wie die Astener seit 2014 in ihr Dorf aufpoliert haben. Damals durften sie sich die Silbermedaille umhängen, dieses Mal sollte es mit mehr Erfahrung für den obersten Stockerlplatz im Bezirk Oberbayern reichen. Gestern stand fest: Asten hat Gold.

"Wir g’frein uns natürlich", sagte Maria Kellner von der Projektgruppe gestern auf Nachfrage der Heimatzeitung. Abends, in der Versammlung der Dorfwirtschafts-Genossenschaft, wurde ordentlich gefeiert. Asten hat sich damit gegen Böhmfeld bei Ingolstadt (Landkreis Eichstätt) und Winhöring (Landkreis Altötting durchgesetzt (siehe auch Seite 8). Beide sind größer, mit mehr Gewerbe im oder nahe dem Ort. Man könne Dörfer nicht unmittelbar vergleichen, sondern müsse die Ausgangslage berücksichtigen, erklärt Stephan Schmöger. Er begleitet den Bewerb im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Landshut. "Andere Dörfer sind manchmal besser aufgestellt, haben aber mittel- oder langfristig Probleme."

Zuversicht herrschte schon vor dem etwa eineinhalbstündigen Rundgang vor drei Tagen. Albert Schauer fühlte sich zu gut vorbereitet für Nervosität. Und Alois Remmelberger analysierte gut gelaunt Unterschiede zu 2014: Damals seien zum Beispiel Gehsteige oder die Umgebung des Dorfladens asphaltiert gewesen. "Das weiß ein Blinder, dass man mit Asphalt keine Chance hat. Die Software, das Engagement, war super, die Hardware hatte Mängel." Davon sind nun so viele wie möglich behoben. − smbMehr dazu lesen Sie am Freitag, 30. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.