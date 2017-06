Hundehaltung: Appell statt Verordnung

Wer keine Hundeführungs-Prüfung vorweisen kann, muss tiefer in die Tasche greifen, lautete einer der Vorschläge in der Stadtratsdebatte. - Foto: dpa Wer keine Hundeführungs-Prüfung vorweisen kann, muss tiefer in die Tasche greifen, lautete einer der Vorschläge in der Stadtratsdebatte. - Foto: dpa



Da sich Beschwerden aus der Bevölkerung über frei laufende Hunde und Verunreinigung landwirtschaftlich genutzter Flächen durch Hundekot mehren, hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Mittwoch erneut mit dem Thema Hundehaltung beschäftigt.

Zuletzt hatte das Thema in einer Sitzung vom November 2012 auf der Agenda gestanden. Damals war das Ergebnis, keine Hundehaltungsverordnung zu erlassen, die das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden regelt. Denn: Einzelfälle können über das Landesstraf- und Verordnungsgesetz geregelt werden.

Nun sprach sich der Stadtrat mit 15 zu vier Stimmen für einen Vorschlag der Stadtverwaltung aus, um Verunreinigungen landwirtschaftlicher Flächen und die Beschwerden über frei laufende Hunde auf Geh-, Rad- und Wanderwegen einzudämmen. Nach geltendem Naturschutzrecht ist es untersagt, landwirtschaftlich genutzte Flächen während der Nutzzeit außerhalb vorhandener Wege ohne Zustimmung des Grundstücksberechtigten zu betreten. Darüber hinaus können die Verunreinigungen von landwirtschaftlich genutzten Flächen durch Hundekot nach Naturschutzgesetz Ordnungswidrigkeiten darstellen. Das Staatsministerium des Innern empfiehlt neben dem Hinweis auf die naturschutzrechtlichen Vorschriften den Gemeinden zum Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen die Aufstellung von Hinweisschildern "Hunde bitte an die Leine".

Die Stadtverwaltung will nun die Bereiche mit künftiger Hinweisbeschilderung mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Traunstein abstimmen und bei ausbleibender Verbesserung einen Entwurf einer Hundehaltungsverordnung dem Stadtrat zur Beratung vorlegen. Die Verwaltung hofft jedoch, das Thema der Verunreinigungen durch Hundekot und der frei umherlaufenden Hunde ohne Hundehaltungsverordnung mit Anleinpflicht besser in den Griff zu bekommen – durch Hinweisschilder an den "beliebten Örtlichkeiten" .

Gleichzeitig appelliert die Stadt an ein rücksichtsvolles Miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme der Landwirte sowie der Nutzer der Geh-, Rad- und Wanderwege – mit und ohne Hund. Falls jedoch keine Verbesserung der Situation erkennbar wird, muss in einem weiteren Schritt nochmals über eine Hundehaltungsverordnung beraten werden. Denn Bürgermeister Karl Schleid berichtete über Aussagen, nach denen sich Jogger ohne Pfefferspray nicht mehr in die Alzauen wagten, weil sie von Hunden attackiert worden seien. - fam

