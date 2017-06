Arbeitslosenquote im Bezirk Traunstein im Juni gesunken

Im Agenturbezirk Traunstein ist die Arbeitslosenquote im Juni gesunken. −Symbolfoto: dpa Im Agenturbezirk Traunstein ist die Arbeitslosenquote im Juni gesunken. −Symbolfoto: dpa



Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Traunstein betrug im Juni 3,0 Prozent, das sind 8112 Menschen. Im Vergleich zu Mai sind 391 Menschen weniger in der Arbeitsvermittlung gemeldet, das entspricht einem Rückgang von 4,6 Prozent. Im Jahresvergleich unterscheidet sich die Anzahl der arbeitslosen Menschen um minus 1,0 Prozent – das heißt, es sind aktuell 80 Menschen weniger.

Die einzelnen Landkreisquoten: Traunstein 2,5 Prozent, Altötting 3,1 Prozent, Berchtesgadener Land 3,4 Prozent und Mühldorf 3,4 Prozent.

Die isolierte Arbeitslosenquote bei den 15- bis 25-Jährigen beträgt 2,4 Prozent, im Mai lag sie noch bei 2,6 Prozent. "Angesichts 1350 freier Ausbildungsstellen sollte sich jeder junge Mensch ohne Ausbildung gut überlegen, ob er oder sie nicht die gute Situation für das eigene berufliche Fortkommen ausnutzen kann", appelliert Jutta Müller, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Traunstein. "Menschen mit einer guten Ausbildung sind seltener arbeitslos und werden im Beruf besser bezahlt." − red

