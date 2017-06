Erster Spanien-Austausch ein voller Erfolg

Bayern-Menorca, Trostberg-Alaior 2017: Das Gemälde mit den landestypisch gestalteten Buchstaben, das die Schüler auf die Pausenhofwand der spanischen Partnerschule gemalt haben, ziert nun auch die gemeinsamen Austausch-T-Shirts – hier stolz präsentiert von Melanie Nickel (von links), Gemma Marquès Laporet, Maria Rodriguez Carrizo und Leonie Seidl. - Foto: Thois Bayern-Menorca, Trostberg-Alaior 2017: Das Gemälde mit den landestypisch gestalteten Buchstaben, das die Schüler auf die Pausenhofwand der spanischen Partnerschule gemalt haben, ziert nun auch die gemeinsamen Austausch-T-Shirts – hier stolz präsentiert von Melanie Nickel (von links), Gemma Marquès Laporet, Maria Rodriguez Carrizo und Leonie Seidl. - Foto: Thois



Gelungene Premiere am HGT: Der erste Schüleraustausch mit Spanien hat 15 Hertzhaimer-Gymnasiasten unvergessliche Erlebnisse auf der Balearen-Insel Menorca und nun beim Gegenbesuch der spanischen Jugendlichen eine ereignisreiche Woche in Trostberg beschert.

Rund 90 Oberstufen-Schüler lernen am Trostberger Gymnasium Spanisch. Einer ihrer Lehrer ist Wolfgang Petzsch, der durch seine Leidenschaft für Flamenco-Musik zum Spanien-Liebhaber geworden ist. Petzsch nutzte seine Kontakte aus einem Schüleraustausch, den er an seiner früheren Münchner Schule durchgeführt hatte, und gewann das knapp 500 Schüler starke Instituto de Educación Secundaria in der 9000-Einwohner-Stadt Alaior als Partner.

So durften in der Woche vor Ostern 15 "Hertzhaimer" im Alter von 15 und 16 Jahren bei herrlich sonnigem Wetter Strandfeeling auf der Mittelmeerinsel genießen, Freundschaften schließen und ihre nach fünf Monaten Unterricht noch recht frischen Sprachkenntnisse verbessern. Ein Höhepunkt war das Kreativ-Projekt, bei dem die Schüler beider Länder die Pausenhofmauer mit einem völkerverbindenden Wandgemälde verzierten. Dieses zeigt ein Mädchen im Dirndl und einen jungen Spanier in der Reitertracht einer menorquinischen Fiesta. Beide denken an das jeweils andere Land, symbolisiert durch die Gedankenblasen mit den Wörtern "MENORCA" und "BAYERN". Dabei stehen die einzelnen Buchstaben für landestypische Merkmale, etwa die in der Schuhfabrik von Alaior hergestellte, typische Sandale und ein Leuchtturm am Meer auf der einen, weiß-blaue Rauten und eine Breze auf der anderen Seite. Ein Motiv, auf das die jungen Künstler stolz sind und das als bleibende Erinnerung auch die Austausch-T-Shirts ziert.

Diese wurden gleich am Donnerstag stolz getragen, als die spanisch-bayerische Schülergruppe das Schloss Herrenchiemsee besichtigte – eine von vielen Aktivitäten, die die zehn Mädchen und fünf Buben aus Menorca seit Samstag im Rahmen ihres Gegenbesuchs in Trostberg unternehmen. "Es macht uns hier wirklich großen Spaß", sagt Gemma Marquès Laporet – strahlend und in fast akzentfreiem Deutsch, schließlich hat sie schon ein paar Mal ihren Opa in Niedersachsen besucht. "In Bayern war ich noch nie. Am lustigsten war es im Bierzelt", schwärmt die 16-Jährige vom Ausflug zum Jubiläumsfest des TSV Peterskirchen. Zusammen mit ihrer Austauschpartnerin Leonie Seidl und dem ebenfalls in Kienberg untergebrachten Pärchen Melanie Nickel und Maria Rodriguez Carrizo verfolgte sie dort die große Modenschau. "Wir hatten sogar beide eine Dirndl an", erzählen Gemma und Maria stolz. Die Kleiderschränke ihrer Kienberger Gastfamilien hatten ausreichend Trachtenreserven vorrätig.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 1. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.