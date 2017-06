Band rockt, TSV-Boss pfeift, Bierzelt bebt

Gut gepfiffen und deshalb vom Publikum gefeiert: TSV-Chef Reinhard Reichgruber (links) bei seinem Gastauftritt im "Grantler"-Song. Die aufstrebende Erdinger Party-Kapelle DeSchoWieda sorgte am Donnerstag für ein bebendes Bierzelt. − Foto: Susanne Schmidinger Gut gepfiffen und deshalb vom Publikum gefeiert: TSV-Chef Reinhard Reichgruber (links) bei seinem Gastauftritt im "Grantler"-Song. Die aufstrebende Erdinger Party-Kapelle DeSchoWieda sorgte am Donnerstag für ein bebendes Bierzelt. − Foto: Susanne Schmidinger



Nach dem maßgeschneiderten Festauftakt mit der Modenschau am Mittwoch strömten auch am Donnerstag mehr als 1100 Gäste ins Peterskirchner Festzelt. Zweiter Publikumsmagnet bei den ausgiebigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehens des TSV war die Newcomer-Band DeSchoWieda, deren Bekanntheitswerte gerade durch die Decke gehen.

Nach dem Warmup mit Vorsänger Julian Wittmann, der auf lustig-bayrische Art und Weise die Zuhörer in Stimmung brachte, ging es gegen 21 Uhr los mit energiegeladenem bayerischem Folk aus dem Erdinger Land. Eineinhalb Stunden lang brachten DeSchoWieda mit Hits wie "Nimma", "De Liebe de is groß" oder "Scheiß da nix, dann feit da nix" das Festzelt zum Kochen.

Zur Rampensau wurde dabei auch Sportvereins-Chef Reinhard Reichgruber, denn die Band bat den TSV-Vorsitzenden als musikalische Verstärkung auf die Bühne. Beim Song "Grantler" musste Reichgruber den Mitpfeif-Part übernehmen – und meisterte die Herausforderung bravourös. "Die Band hatte mich vor dem Konzert immerhin vorgewarnt", berichtet der TSV-Boss. "Und ich kannte die Songs." Denn Anfang vergangenen Jahres hatte eine TSV-Delegation extra einen DeSchoWieda-Auftritt in Mainburg besucht, um sich live davon zu überzeugen, dass man einen echten Kracher fürs eigene Fest verpflichtet. "Und da lagen wir richtig", freute sich Reichgruber, der für seine Pfeif-Künste besonders lautstarke Ovationen des Publikums erntete.

Nach dem schweißtreibenden Konzert ging es für die Feierwütigen noch bis in die Nacht so richtig rund – am Weißbierkarussell und der dicht belagerten Bar. − mo/ttMehr dazu am 1. Juli im Trostberger Tagblatt.