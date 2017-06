Bürgerentscheid in Waging: Wer mit "Ja" stimmt, ist dagegen

Am Sonntag stimmen die Waginger ab, ob sie eine Ansiedlung von Rewe und Rossmann befürworten. −Symbolfoto: Jäger Am Sonntag stimmen die Waginger ab, ob sie eine Ansiedlung von Rewe und Rossmann befürworten. −Symbolfoto: Jäger



"Sind Sie dafür, dass das Investoren-Großprojekt "Rewe und Rossmann an der Ottinger Str. – Waging" nicht entstehen soll und dazu a) sämtliche Planungen der Gemeinde, die die Errichtung dieses "Megamarktes" ermöglichen, gestoppt werden, b) der Beschluss des Gemeinderats zur Änderung des Flächennutzungsplans "an der Ottinger Straße" aufgehoben wird, c) der Bebauungsplan im Bauausschuss der Gemeinde nicht behandelt beziehungsweise aufgehoben wird; d) eine Baugenehmigung für dieses Vorhaben nicht erteilt wird bzw. entzogen wird, e) alle rechtlich zulässigen Maßnahmen von der Gemeinde ergriffen werden sollen, um die Errichtung zu verhindern."

So lautet die Fragestellung, über die die Waginger Bürger beim Bürgerentscheid am morgigen Sonntag – übrigens der erste überhaupt in der Geschichte der Gemeinde – abzustimmen haben. Das heißt also: Wer möchte, dass Rewe/Rossmann kommen, muss mit Nein stimmen – denn dann sollen die Planungen natürlich nicht gestoppt werden. Wer aber Rewe/Rossmann eine Absage erteilen will, der muss mit Ja stimmen – denn dann sollen die bisherigen Planungen und das laufende Verfahren gestoppt werden. − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 1. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.