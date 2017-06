Unbekannter misshandelt Katzen und Geflügel

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. −Symbolbild: dpa Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. −Symbolbild: dpa



Bei der Polizeiinspektion Traunstein wurde diese Woche angezeigt, dass in den letzten Wochen im südwestlichen Bereich von Siegsdorf (Landkreis Traunstein) im Umfeld der Adelholzner Straße vermehrt Katzen und Geflügel angegangen worden sind. So wurden die Tiere an verschiedenen Stellen rasiert, erlitten teilweise oberflächliche Hautverletzungen oder wurden in enge Kisten gesperrt.

Die Polizei prüft derzeit auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Fall vom Februar 2017 gibt, bei dem eine Katze offensichtlich durch Schläge oder Tritte schwer verletzt worden ist. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zur Klärung ist die Polizei auf Zeugen angewiesen. Hinweise bitte an die PI Traunstein unter 0861/9873-0.