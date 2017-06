Kollision am Riegerknoten: Zwei Leichtverletzte

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Zwei Leichtverletze hat ein Unfall am Freitag um 10.30 Uhr am Riegerknoten in Trostberg gefordert.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 77-Jährige aus dem Landkreis Traunstein mit ihrem Auto von der Traunsteiner Straße/B299 nach links in die Schwarzauer Straße abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt anhalten. Eine 20-jährige Autofahrerin , die auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Altenmarkt unterwegs war, übersah den vor ihr stehenden Wagen der 77-Jährigen und fuhr hinten auf. Beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus Traunstein gebracht.

Das Auto der 20-Jährigen musste abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Feuerwehr Trostberg war mit rund zehn Einsatzkräften zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung vor Ort. − red