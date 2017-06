Die unheimliche Fahrrad-Diebstahl-Serie geht weiter

Es den Tätern möglichst schwer zu machen, das ist angesichts der aktuellen Mountainbike-Diebstahlserie der dringende Appell der Trostberger Polizei. Sein Fahrrad, so wie auf diesem Bild, mit einem Bügelschloss an einem Metallbogen festzumachen, ist ein guter Anfang. − Foto: dpa Es den Tätern möglichst schwer zu machen, das ist angesichts der aktuellen Mountainbike-Diebstahlserie der dringende Appell der Trostberger Polizei. Sein Fahrrad, so wie auf diesem Bild, mit einem Bügelschloss an einem Metallbogen festzumachen, ist ein guter Anfang. − Foto: dpa



Drei Tage in Folge begann der Pressebericht der Polizeiinspektion Trostberg mit der Überschrift "Fahrraddiebstahl" – auch der vom Freitag. Die PI meldete wieder zwei gestohlenen Mountainbikes, so dass allein in dieser Woche fünf hochwertige Fahrräder abhanden gekommen sind. Einen verspätet gemeldeten Mountainbike-Diebstahl von Mitte Mai mit eingerechnet, sind es nun sechs Fahrradbesitzer, die den Verlust ihrer 500 bis 1000 Euro teuren Gefährte zu beklagen haben.

"Wir haben zwar keine konkrete Spur", sagt PI-Chef Martin Hammerl zu der Diebstahlserie. "Aber es ist zu vermuten, dass hier jemand am Werk ist, der es gezielt auf relativ hochwertige Mountainbikes abgesehen hat und sehr professionell vorgeht."

Nach und nach melden sich die Diebstahlopfer bei der Polizei – nicht ausgeschlossen also, dass es noch mehr werden. Die beiden jüngsten Fälle: Am Dienstag zwischen 13 und 15 Uhr wurde ein schwarz-gelbes Mountainbike der Marke Bulls mit der schwarzen Aufschrift "Bushtail" aus dem Fahrradkeller des Hertzhaimer-Gymnasiums im Stefan-Günthner-Weg gestohlen – Wert rund 600 Euro. In der Nacht auf Mittwoch schlugen der oder die Täter vor einem Mehrfamilienhaus in der Wohnanlage der Peter-Müllritter-Straße zu. Sie stahlen ein rund 600 Euro teures Mountainbike, das mit einem neon-grünen Schloss am Vorderrad an den Fahrradständer gekettet war. Wieder war es ein Mountainbike der Marke Bulls – wie in vier der fünf anderen Fälle auch. In einer Satteltasche des schwarzen Rades befand sich ein gelber Regenmantel, die Griffe sind aus Kork.

Die unheimliche Serie, die sich laut der gemeldeten Fälle bislang von Montag bis Mittwoch zieht, sollte für die Bevölkerung Anlass sein, besonderes Augenmerk auf eine optimale Sicherung ihrer Räder zu legen, sagt Polizeichef Hammerl. Wenn es irgendwie geht, sollte man teure Fahrräder nicht längere Zeit draussen stehen lassen. Und wenn, für bestmöglich Diebstahlschutz sorgen, also keine per Bolzenschneider locker zu knackenden Kettenschlösser verwenden, sondern stabile Bügelschlösser. Auch sei es wichtig, die Räder an fest verankerten Ständern, Straßenlampen oder Verkehrsschilder anzuketten.

Die Polizei bittet die Bürger, besonders wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen sofort unter Tel. 08621/98420 zu melden. Denn wahrscheinlich dürfte es sich um eine gut organisierte Tätergruppe handeln, die gezielt nach "leichter Beute" Ausschau hält, eventuell mit einem Lieferwagen durchs Stadtgebiet fährt, um die Räder sofort einzuladen.

Raubzüge in diesem Stil gebe es laut Hammerl immer wieder. Mal seien Autoreifen die bevorzugte Beute, mal Lkw-Teile. Dass man teure Mountainbikes gut ins Ausland verkaufen könne, sei bekannt. "Sollte hier wirklich eine Bande ihr Unwesen treiben, ist es umso wichtiger, dass sich Zeugen sofort bei uns melden." − tt