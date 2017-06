Dorfwirtschaft Asten: Weniger Schulden, aber kein Pächter

Bei Übergangswirtin Fanny Mannetsberger (Mitte) bedankte sich die Führung der Genossenschaft: (von rechts) Andreas Remmelberger, Albert Schauer, Hubert Muhr, Hans Schwanninger, Maria Kellner, Franz Huber, Josef Ober mit Bürgermeister Konrad Schupfner. − Foto: Bernard Bei Übergangswirtin Fanny Mannetsberger (Mitte) bedankte sich die Führung der Genossenschaft: (von rechts) Andreas Remmelberger, Albert Schauer, Hubert Muhr, Hans Schwanninger, Maria Kellner, Franz Huber, Josef Ober mit Bürgermeister Konrad Schupfner. − Foto: Bernard



Ein Thema bestimmte die fünfte Genossenschafts-Versammlung der Dorfwirtschaft Asten: Der fehlende Wirt – und damit zusammenhängend, wie der Betrieb derzeit läuft und wie es weitergeht, auch in finanzieller Sicht. Ist nicht schön, funktioniert aber dank viel Hilfe und es besteht kein Grund für Panik, könnte man die Antworten zusammenfassen.

193 stimmberechtigte Mitglieder waren ins Salettl der Dorfwirtschaft und das angebaute Zelt gekommen; 670 Genossen halten derzeit Anteile, das Stammkapital beträgt 215.200 Euro. Vorstandsmitglied Albert Schauer hob in seiner Rück- und Vorschau besonders den Waldmarkt heraus; die Einnahmen würden die Genossenschaft stützen und seien heuer noch wichtiger. Ein Jubiläum wird am 29. Juli gefeiert: die gleiche Brauerei beliefert die Wirtschaft seit 50 Jahren.

Ausführlich ging Schauer auf den Weggang des früheren Pächters Thomas Laudahn ein. Dieser habe Anfang des Jahres noch vorgehabt, die Wirtschaft weiterzuführen; die Vorstandschaft bereitete Gespräche für eine Vertragsverlängerung vor. Er verließ die Dorfwirtschaft jedoch aus privaten Gründen zum 26. Februar. "Er hat bis zum letzten Tag gearbeitet", strich Schauer heraus. Trotz vieler Besichtigungstermine ist noch kein neuer Pächter gefunden.

Finanzvorstand Josef Ober begann seinen Bericht mit den Schulden: 22.500 Euro wurden 2016 insgesamt zurückgezahlt, davon alle Privatdarlehen. Damit stand die Genossenschaft zum Jahresende noch mit etwa 88.100 Euro in der Kreide – verglichen mit 174.000 Euro im Jahr 2013: "Eine reife Leistung", sagte Ober.