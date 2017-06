Chiemgauer Kulturtage: Mit VW-"Bullybar" auf Werbetour

Mit ihrer "Bullybar" präsentiert Claudia Sonnenwald die Chiemgauer Kulturtage vom 14. bis 30. Juli. Die mobile VW-Cocktailbar steht am Samstag, 1. Juli 2017, von 9 bis 12.30 Uhr vor der Traunpassage in Traunreut. Am Mittwoch, 5. Juli, steht der "Bully" von 15 bis 18.30 Uhr auf dem Schlosspark in Chieming und am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 12.30 Uhr vor der Apotheke auf dem Maxplatz in Traunstein.

Im Rahmen eines Pressegesprächs im Landratsamt Traunstein, in dem das Programm vorgestellt wurde, haben Landrat Siegfried Walch (von links), die Kulturreferentin der Stadt Traunstein, Ursula Lay, und der Manager des k1 Traunreut, Thomas Kazianka, die "Bullybar" auf dem Hof des Landratsamtes schon mal inspiziert. − ga/Foto: ga