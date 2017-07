Schulessen in Traunstein: Ein Externer soll es richten

Nach dem Ärger um die Mittagsverpflegung der Schüler in der Kohlbrenner-Mittelschule in Traunstein soll nun künftig ein dafür spezialisiertes Beratungsunternehmen hinzugezogen werden. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr bei der Essensausgabe in der Schule. − Foto: awi Nach dem Ärger um die Mittagsverpflegung der Schüler in der Kohlbrenner-Mittelschule in Traunstein soll nun künftig ein dafür spezialisiertes Beratungsunternehmen hinzugezogen werden. Unser Bild entstand im vergangenen Jahr bei der Essensausgabe in der Schule. − Foto: awi



Ärger und jede Menge Spott hatte die Stadtverwaltung Traunstein im vergangenen Jahr geerntet, als man die Mittagsverpflegung in der Kohlbrenner-Mittelschule nicht mehr über einen kleinen, regionalen Café-Betreiber abdeckte, sondern über die Malteser, die sich das Essen aus dem rund 400 Kilometer entfernten Boxberg liefern lassen, um es wie für viele andere Kunden in der Region nach einem speziellen Garverfahren vor Ort auszuliefern. Stein des Anstoßes für die Kritiker waren neben der Frage der Regionalität auch die Auslieferung in Alubehältern. Dass das Ganze an sechs Cent Unterschied im Angebotsvergleich der EU-weiten Ausschreibung scheiterte, war weiteres Wasser auf die Mühlen der Kritiker.

Diese Diskussion wollen die Stadtverwaltung und der seinerzeit deftiger Kritik ausgesetzte Oberbürgermeister Christian Kegel nun vermeiden. Sie haben mit Blick auf die auslaufenden Verträge für die Mittagsverpflegung an den Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen angeregt, einen einrichtungs- und anbieterübergreifenden Qualitätsstandard zu erarbeiten. Damit soll ein auf Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung spezialisiertes Unternehmen beauftragt werden.

Nach kontroverser Debatte stimmte der Stadtrat am Donnerstagnachmittag dieser Vorgehensweise mit 13:10 Stimmen zu.

