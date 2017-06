Telekom kappt Kabel: Betriebe tagelang ohne Internet

Nichts geht: "Ich höre halt kein Tuten", sagt Oliver Zeller. Seine Frau Kathleen und er können ohne Telefon schwerlich das Tagesgeschäft in der Firma bewältigen. − Foto: kad Nichts geht: "Ich höre halt kein Tuten", sagt Oliver Zeller. Seine Frau Kathleen und er können ohne Telefon schwerlich das Tagesgeschäft in der Firma bewältigen. − Foto: kad



Der Ärger sitzt tief bei Kathleen und Oliver Zeller. Das Unternehmer-Ehepaar hat in Pfaffing bei Obing einen Kaminbau-, einen Ofenbau- und einen Metallbaubetrieb. Und immerhin 15 Mitarbeiter. Aber seit Montag war das Unternehmen zumindest technisch von der Umwelt abgeschnitten. Schließlich laufen heute große Teile der Kommunikation übers Internet. Und bei Arbeiten für den Breitbandausbau war das bestehende Kabel von einem Telekom-Unternehmen beschädigt worden. Seither geht via E-Mail, Festnetz oder Internet gar nichts mehr in Pfaffing.

Auch die Gemeinde Obing war am Donnerstag ohne Anschluss ins weltweite Netz. "Es hat einen großflächigen Ausfall gegeben", bestätigt Bürgermeister Josef Huber. Dabei hatte die Verwaltung noch Glück. Dort war der Schaden bis zum Donnerstagabend behoben. Von so einer schnellen Lösung sind die Kellers weit entfernt. Erst am Montag soll der Bagger anrücken. Bis dahin können die drei Unternehmen nur über Notlösungen mit Kunden und Auftraggebern kommunizieren.Kathleen Zeller ist sich sicher, der Schaden hätte, wenn er bald genug bearbeitet worden wäre, bereits innerhalb weniger Tage behoben werden können. Einer der Techniker vor Ort hatte sich am Freitag selbst gewundert, dass mit den Reparaturarbeiten nicht schon am Montag oder Dienstag begonnen wurde.

Das bestätigt auch die Telekom. Denn nach der mechanischen Beschädigung vom Montag ist in die aufgerissene Leitung ab Mittwoch Wasser eingedrungen und hat zu einem noch größeren Schaden geführt. "Aufgrund der Beschädigung, die wir selbst verursacht haben, ist dann leider Wasser eingedrungen", räumte Pressesprecher Peter Kespohl ein. − wtMehr lesen Sie in der Samstagsausgabe von Trostberger Tagblatt/ Traunreuter Anzeiger