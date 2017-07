Erzbischof weiht Mathias Klein-Heßling zum Priester

Das Befreiende der christlichen Botschaft, wie es Kardinal Marx (Zweiter von links) formulierte, soll künftig auch der zum Priester geweihte Diakon Mathia Klein-Heßling vermitteln. − Foto: Fotoagentur Kiderle Das Befreiende der christlichen Botschaft, wie es Kardinal Marx (Zweiter von links) formulierte, soll künftig auch der zum Priester geweihte Diakon Mathia Klein-Heßling vermitteln. − Foto: Fotoagentur Kiderle



Kardinal Reinhard Marx hat die sieben Diakone, die er am Samstag zu Priestern geweiht hat, dazu aufgerufen, das Befreiende der christlichen Botschaft in den Mittelpunkt ihrer Verkündigung und ihres Handelns zu stellen. Beim feierlichen Gottesdienst im Freisinger Mariendom spendete der Erzbischof von München und Freising Mathias Klein-Heßling das Sakrament der Priesterweihe auch Mathias Klein-Heßling. Der 29-Jährige Miesbacher hat seinen Pastoralkurs in der Pfarrei St. Andreas in Trostberg und wird künftig als Kaplan in der Stadtteilkirche Rosenheim-Am Wasen am Altar seinen Dienst tun.

In ihrem priesterlichen Dienst seien die Männer aufgerufen, "als freie Menschen, befreite Menschen" Zeugnis abzulegen für Jesus Christus und seine Handlungsweise nachzuahmen, sagte Reinhard Marx. "Die Menschen erwarten von uns, dass wir reden wie er, handeln wie er, auf unsere eigene und immer neue Weise." Der von den Priestern verkündete Weg müsse "immer ein Weg in die Freiheit sein, in die Aufrichtung" und Gott darstellen als einen "Gott, der aufatmen lässt, der uns den Weg ins volle Leben zeigt".

In Trostberg ist Mathias Klein-Heßling seit Mai 2015 tätig. Am Samstag waren auch zahlreiche per Bus angereiste Christen aus der Pfarrei St. Andreas bei der Weihe im Freisinger Dom dabei. Seine Primiz feiert Klein-Heß am Sonntag, 16. Juli, um 10 Uhr in seiner Heimatpfarrei Mariä Himmelfahrt in Miesbach. Nachprimiz ist am Sonntag, 23. Juli, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Andreas in Trostberg. − ttMehr dazu lesen Sie am 3. Juli im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.