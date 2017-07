"Traunreut bleibt bunt": Friedlicher Protest gegen AfD-Veranstaltung

"Gemeinsam für Weltoffenheit und Toleranz": Auf der Wiese gegenüber des TuS-Sportplatzes wurde gegen die Veranstaltung der AfD in der Sportplatzgaststätte protestiert. - Fotos: mix "Gemeinsam für Weltoffenheit und Toleranz": Auf der Wiese gegenüber des TuS-Sportplatzes wurde gegen die Veranstaltung der AfD in der Sportplatzgaststätte protestiert. - Fotos: mix



Zur AfD-Veranstaltung in der TuS-Sportplatzgaststätte am Samstagabend formierte sich eine Gegenkundgebung unter dem Motto "Traunreut bleibt bunt" – bestehend aus der Friedensinitiative im Landkreis Traunstein, den Kreisverbänden der Linken, der ÖDP und der Piraten, dem Grünen-Ortsverband Traunreut, dem Arbeitskreis Anti-Rassismus am Hertzhaimer-Gymnasium Trostberg, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes und der Organsiation FiTTT für Frieden. Die rund 40 Demonstranten hatten Trillerpfeifen und Trommeln dabei, um auf sich aufmerksam zu machen.

Die Sprecherin der Veranstalter, Dr. Renate Schunck aus Peterskirchen, war mit der Teilnehmerzahl bei der kurzfristig anberaumten Kundgebung sehr zufrieden. Mit so vielen Unterstützern hatte sie nicht gerechnet. "Alle Menschen sollten aufwachen und sehen, welche Gefahr da auf uns zukommt!" Enttäuscht zeigte sie sich von den Wirtsleuten der Sportplatzgaststätte beziehungsweise dem Besitzer, dem TuS Traunreut. Seit vielen Jahren sei die Gaststätte die Heimat der Friedensinitiative, regelmäßig finden dort die Treffen statt. "Ich verstehe nicht, warum sie diese Veranstaltung der AfD bei sich überhaupt zugelassen haben."



Die beiden AfD-Kandidaten für die Bundestagswahl, Hans-Jörg Müller (links) und Martin Hebner, stellten sich in der Sportgaststätte Traunreut vor. Die beiden AfD-Kandidaten für die Bundestagswahl, Hans-Jörg Müller (links) und Martin Hebner, stellten sich in der Sportgaststätte Traunreut vor.



Michael Reiter aus Laufen, Mitglied der Partei Die Linke, ging am Mikrofon auf das Parteiprogramm der AfD ein und zeigte dabei einige, aus seiner Sicht, frappierende Diskrepanzen auf. "Diese Partei ist sicher vieles, aber ganz sicher keine Partei des Volkes!" Als eines von mehreren Beispielen griff Michael Reiter die Aussage der AfD auf, sie sei eine Friedenspartei. "Gleichzeitig fordert sie aber die Wiedereinführung der Wehrpflicht, gepaart mit einer personellen Aufstockung der Bundeswehr. Die Partei steht also nicht für Frieden, sondern für Aufrüstung, sowohl mit Material und Personal in der Armee wie auch ideologisch in den Köpfen der Menschen."

Alles in allem verlief der Einzug der Besucher der AfD-Veranstaltung in die Sportplatzgaststätte im Beisein der Protestierenden friedlich und ruhig. Der Traunreuter Polizeichef stellte fest, dass alles "im Rahmen und so wie genehmigt" abgelaufen sei.

In der Sportgaststätte rührten die beiden bayerischen AfD-Kandidaten für den Deutschen Bundestag, Martin Hebner und Hans-Jörg Müller, vor rund 70 Besuchern die Werbetrommel für ihre Partei. Hebner ist Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Starnberg und bayerischer Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl. Hans-Jörg Müller ist der Direktkandidat aus dem Wahlkreis Traunstein und Berchtesgadener Land und rechnet aufgrund seines Listenplatzes 6 fest mit dem Einzug ins Parlament. Beide Redner bekundeten ihre feste Überzeugung, dass die AfD bei im Herbst ein zweistelliges Ergebnis erzielen wird. - mix

