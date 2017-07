Trotz Regens: Erster Peter-und-Paul-Markt seit 20 Jahren gut besucht

Sie hielten tapfer auf dem Flohmarkt aus: Diese Kinder hofften darauf, im Laufe des Tages doch noch einiges von ihren Schätzen verkaufen zu können. − Foto: Eder Sie hielten tapfer auf dem Flohmarkt aus: Diese Kinder hofften darauf, im Laufe des Tages doch noch einiges von ihren Schätzen verkaufen zu können. − Foto: Eder



"Es könnt immer ein bisschen mehr sein": Das war die philosophische Aussage von Ferdl Wiedemann zum gestrigen Markt-Sonntag. Angesichts des Regens, der den ganzen Vormittag über ohne Pause angehalten hatte, sei die Frequenz im Geschäft ordentlich gewesen. Ähnlich beurteilte es Markus Oswald, der Vorsitzende von Waging bewegt: Sein Schmalzgebäck und seine Crepes hätten sich guten Absatzes erfreut, meinte er, man habe schon nachholen müssen.

Gegenüber ließen es sich die vier Musiker des Nußdorfer Kleeblattls nicht verdrießen und unterhielten die Besucher mit beschwingten Melodien. Dem Wetter geschuldet waren große Lücken in der Reihe der Fieranten: Viele waren angesichts der meteorologischen Prognosen daheim gebleiben. Zwar war die Besucherzahl nicht vergleichbar mit Märkten unter strahlendem Sonnenschein, dennoch war auf den Straßen immer etwas los – nach dem Motto: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung".

Schließlich trifft man dort viele Leute, es gibt immer etwas zum Ratschen – besonders am Sonntag des Bürgerentscheids. Der Andrang in den Wahllokalen war, wie berichtet wurde, beträchtlich. − heMehr dazu lesen Sie am Montag, 3. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.