Trotz Regens: 1400 Zuhörer feiern Haindling auf dem Traunsteiner Stadtplatz

Nur einzelne Regentropfen prasseln auf das Publikum herab, als Hans-Jürgen Buchner unter Applaus die Bühne betritt. In seiner Hand hält er ein großes Horn, das einen mystischen Ton von sich gibt, als er hineinbläst. Ein eher unkonventionelles Instrument für eine Jazzband mit Volksmusikelementen. Doch wer Haindling kennt, weiß, eben dieses "Unkonventionelle" ist der Grund für ihren Erfolg und ihre Unverwechselbarkeit, die sich weit zurückverfolgen lässt. 35 Jahre um genau zu sein. Mit diesem Jubiläumskonzert am Sonntag am Stadtplatz in Traunstein feierten die Musiker eben diese langjährige Bühnenpräsenz.

Das schlechte Wetter verdirbt den rund 1400 Besuchern nicht die Stimmung. Die dynamische Musik der niederbayrischen Band animiert sie zum Tanzen, Feiern und Schunkeln. Neben Gitarre, Klavier, Bass und Schlagzeug finden in ihrem Programm die verschiedensten Instrumente Anwendung. Von klassischen Blasinstrumenten wie Saxofon und Trompeten bis hin zu meterlangen Alpenhörnern gelang ihnen ein abwechslungsreicher Mix aus Jazz, Ska, Volks- und Weltmusik. Vor allem Lieder wie "Paula", "Bayern des samma mia!" und "Lang scho nimmer g’sehn" können begeistern. Aber auch ruhigere und nachdenklichere Lieder überzeugen das Publikum. − ks

