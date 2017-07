Premiere für das "Au-Rock"-Festival geglückt +++ Fotos

Super angekommen ist die Band Cellfire (auf der Bühne) beim 1. Au-Rock – aber auch während der Auftritte der anderen drei Bands war die Stimmung gut. − Foto: red Super angekommen ist die Band Cellfire (auf der Bühne) beim 1. Au-Rock – aber auch während der Auftritte der anderen drei Bands war die Stimmung gut. − Foto: red



Zeitweise zogen am Samstagabend schwarze Wolken über das Gelände am Sportpark bei Tittmoning, aber die mehr als 200 Musikfans hatten Glück: Sie blieben beim ersten "Au-Rock"-Festival trocken. Mit etwa 150 hatten die Organisatoren aus den Reihen der TSV-Fußballer gerechnet. "Es war ein voller Erfolg, es hat genau gepasst", freut sich Stephan Bichlmaier, der mitgeplant und mitgespielt hat. "Wir haben nur positives Feedback bekommen, die Bands waren klasse." (Fotos hier)

Den Start hatten die Veranstalter ein wenig nach hinten verschoben, damit die Wartezeiten zwischen den Auftritten kürzer waren. Den Anfang machten 2 Minutes to Mayhem mit Alternative Rock mit Grunge-Anklängen, bevor die ersten Gäste von weiter her auf die Bühne traten: Cellfire aus Schwandorf. Die vier Musiker kamen gut an beim Tittmoninger Publikum: Nach eigener Aussage waren ihre CDs noch nie so gefragt wie am Samstag.

In ungewöhnlicher Besetzung treten Bold Sun aus Aachen auf: als Duo mit Gitarre und Schlagzeug, ohne Bass. Kein Nachteil, findet Bichlmaier: "Sie haben ordentlich Druck gemacht." Und die Band hatte ein Kompliment dabei: Bei ihnen gebe es immer weniger solcher Feste, daher freue es sie, dass das in der Region anders sei. Den Abschluss des Abends machten die Tittmoninger Pop-Punker von Forst. − smbMehr dazu lesen Sie am Dienstag, 4. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.