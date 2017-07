Otting dagegen, Waging dafür: Die Ergebnisse des Bürgerbegehrens

Gespanntes Warten am Sonntagabend auf die Ergebnisse: Eine Stunde dauerte es, bis alle vier Wahllokale und die Briefwahl ausgezählt waren. Dann stand fest, dass das Verfahren für die Ansiedlung von Rewe/Rossmann weiterlaufen kann. −Foto: Eder Gespanntes Warten am Sonntagabend auf die Ergebnisse: Eine Stunde dauerte es, bis alle vier Wahllokale und die Briefwahl ausgezählt waren. Dann stand fest, dass das Verfahren für die Ansiedlung von Rewe/Rossmann weiterlaufen kann. −Foto: Eder



Die Spannung hielt sich bei der kleinen Gruppe, die ins Rathaus gekommen war, in Grenzen. Schon beim ersten Ergebnis aus dem Waginger Wahllokal 1 gegen 18.40 Uhr gab es eine Mehrheit von rund 60 Prozent für Rewe/Rossmann. Als dann die Zahlen aus Tettenhausen und Otting hereinkamen, kam bei den Gegnern dieser Handelsansiedlung noch ein wenig Hoffnung auf: Dadurch dass sich die Ottinger mehrheitlich gegen Rewe/Rossmann ausgesprochen hatten und Gegner und Befürworter in Tettenhausen fast gleichauf lagen, schmolz der Vorsprung auf nur noch 56 Prozent pro.

Allerdings deuteten die Aussagen von Wahlhelfern aus den Wahllokalen, die nach und nach ins Trauungszimmer gekommen waren, darauf hin, dass das Ergebnis insgesamt deutlicher sein würde. Und so war es dann auch: Als auch die Briefwähler und das Wahllokal Waging 2 ausgezählt waren, wurde das Anfangsergebnis sogar noch übertroffen: 61,5 Prozent der Waginger stimmten mit Nein, also für die beiden Einkaufsmärkte, 38,5 Prozent mit Ja. Somit ist das Bürgerbegehren, wie bereits kurz berichtet, gescheitert.

Und so sehen die Ergebnisse im Einzelnen aus: Wahllokal Waging 1: 63,5 Prozent Nein-Stimmen, 38,5 Prozent Ja-Stimmen; Wahllokal Waging 2: 69,8 Prozent Nein-Stimmen, 30,2 Prozent Ja-Stimmen; Otting: 43,1 Prozent Nein-Stimmen, 56,9 Prozent Ja-Stimmen; Tettenhausen 50,4 Prozent Nein-Stimmen, 49,6 Prozent Ja-Stimmen; Briefwähler: 63,8 Prozent Nein-Stimmen, 36,2 Prozent Ja-Stimmen.