Multimediale Stadtführung mit 14 Stationen: Traunstein in einer App

"App"etit auf Traunstein macht eine neue App: Sie ermöglicht es, die Stadt auf eigene Faust per Audioguide zu erkunden. Die multimediale Stadtführung macht Halt an 14 Stationen. Die Audiofiles beinhalten viel Wissenswertes zu Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Kultur der Stadt – und all das in kurzen, leichtverdaulichen Portionen.

Neben Informationen zu den einzelnen Stationen, etwa zum Jacklturm, zu den Salinenhäusern oder zur Stadtpfarrkirche St. Oswald, beinhaltet die App viele zusätzliche Hinweise zur Stadtgeschichte. Anekdoten aus der "früheren" Zeit vermitteln ein lebendiges Bild der Stadt. Ein zusätzlicher Service ist eine integrierte Stadtkarte mit Hinweisen etwa zu Unterkünften, Gaststätten und Wirtshäusern oder aktuellen Veranstaltungen. Schüler eines P-Seminars am Chiemgau-Gymnasium haben für den Audioguide recherchiert und getextet. Unter professioneller Anleitung sind im "Q3-Quartier" die Tonaufnahmen für den Audioguide entstanden.

Die App steht ab sofort in den App-Stores zum kostenlosen Download zu Verfügung. − red