Aufreger-Abgrabung in Schedling: Gutachten gefordert

Die Schneise in Schedling soll eine vorübergehende Baustellenzufahrt sein. − Foto: luh



Die Abgrabung des porösen Nagelfluh-Hangs neben der Pizzeria Schedling hatte in Trostberg für Aufregung gesorgt (wir berichteten). Der Eigentümer hatte eine Schneise zwischen Haus und Hang gegraben. In der Stadtratssitzung Ende Mai war über die Zulässigkeit des Vorgehens und die Stabilität des Hangs diskutiert und das Landratsamt eingeschaltet worden. Roman Schneider, Sprecher des Landratsamtes, erklärte nun gegenüber der Heimatzeitung, warum die Bauaufsichtsbehörde keine gravierenden Verstöße erkennt.

"Bei dieser Baustellenzufahrt handelt es sich um eine vorübergehende Abgrabung", erklärte Schneider. "Wenn weniger als zwei Meter abgegraben werden, wäre das Ganze ohnehin verfahrensfrei." Alles finde auf einem Privatgrundstück statt. Von einer Gefährdung für Dritte könne man nach Ansicht der Fachleute im Landratsamt nicht sprechen. Dennoch habe das Landratsamt den Bauherren nun aufgefordert, ein geotechnisches Gutachten zur Standsicherheit beizubringen. "Dieses ist wohl schon in Auftrag gegeben, liegt aber noch nicht vor", so Schneider. Zudem soll der Bauherr beim Landratsamt ein Gesamtkonzept dieser Maßnahme in Schedling vorstellen.

In der Mai-Stadtratssitzung hatte CSU-Rätin Luise Bernauer berichtet, dass viele Trostberger das Gefühl hätten, es werde "mit zweierlei Maß gemessen". Denn jeder müsse sich an das geltende Baurecht halten – nur eben dieser Bauherr, der zahlreiche Immobilien in Trostberg besitzt und seit vielen Jahren immer mehrere Maßnahmen am laufen hat, könne bauen und umreißen, wie er will. Der Landratsamtssprecher weist den Vorwurf der Ungleichbehandlung vehement zurück. Schneider: "Wir haben alles veranlasst, was aus unserer Sicht notwendig ist. Solange der Bauherr das Gutachten und das Gesamtkonzept nicht vorgelegt hat, darf er nicht weiterbauen." − luhMehr lesen Sie am Dienstag, 4. Juli, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.