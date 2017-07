Mit Hepatitis B infiziert: Knapp drei Jahre Haft für Asylbewerber

Der Mann hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr, obwohl er krank war. −Symbolfoto: dpa Der Mann hatte ungeschützten Geschlechtsverkehr, obwohl er krank war. −Symbolfoto: dpa



Ein 24-jähriger Asylbewerber hatte sich bei einer Tätowierung in seinem Heimatland Afghanistan mit Hepatitis B, einer Virusinfektion, angesteckt. Dennoch hatte er später in Deutschland ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer 28 Jahre alten Frau in Mühldorf. Wegen dreifacher versuchter gefährlicher sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung und versuchter sexueller Nötigung verurteilte ihn die Zweite Strafkammer am Landgericht Traunstein mit Vorsitzendem Richter Erich Fuchs am Montag zu zwei Jahren und neun Monaten.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess anfangs behauptet, von den Behörden nicht entsprechend über Hepatitis B und die Gefahren für Mitmenschen aufgeklärt worden zu sein. Das widerlegten Zeuginnen vom Landratsamt Mühldorf. Eine Mitarbeiterin berichtete, sie habe den 24-Jährigen in deutscher und englischer Sprache umfassend informiert, auf die Übertragungswege von Hepatitis B und auf die Gefahren eines ungeschützten Geschlechtsverkehrs hingewiesen. Er habe alles verstanden und gesagt, er werde darauf achten. Bei anderer Gelegenheit habe man über "Safer Sex" gesprochen. Verteidiger, Jörg Zürner aus Mühldorf, lenkte am Montag ein, sein Mandant habe gewusst, dass Geschlechtsverkehr ohne Schutz gefährlich ist.

