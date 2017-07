Neues Wahrzeichen: Rumänisch-orthodoxe Kirche erhält Turm

Kirchturm im Anflug: Der obere Teil des Turmes mit den Glocken darin wurde am Freitagnachmittag auf die Kirche aufgesetzt. − Foto: mix Kirchturm im Anflug: Der obere Teil des Turmes mit den Glocken darin wurde am Freitagnachmittag auf die Kirche aufgesetzt. − Foto: mix



Der Bau der neuen rumänisch-orthodoxen Kirche an der Siebenbürgener Straße im Nordosten der Stadt schreitet voran. Am vergangenen Freitagnachmittag wurde der Turm auf das vollständig aus Holz gefertigte Gotteshaus gesetzt. Nach einem kurzen Dankgebet und der Segnung des Turm-Oberteiles durch Pfarrer Constantin Reinhold Bartok wurde es mittels Kran hochgehoben und aufgesetzt.

Der obere Teil des Turmes war zuvor am Boden zusammengebaut worden. Millimeter genau mussten die Holzteile passen und wurden von den Bauarbeitern vor Ort zusammengefügt. Insgesamt ist der Turm der neuen Kirche 24 Meter hoch und oben hängen zwei Glocken. Wer nun vom Norden oder Osten auf die Stadt zufährt, kann den Turm schon von weitem sehen, die Stadt hat damit ein weiteres markantes Wahrzeichen bekommen.

"Langsam wird es", freute sich Pfarrer Bartok über den Fortschritt. Wenn die Kirche demnächst fertig aufgebaut ist, stehen dann die Innenausbauarbeiten an, der Boden muss verlegt werden und der Stromanschluss. Da sich der Bau insgesamt etwas verzögert hat, wird die Weihe der neuen Kirche nun allerdings doch nicht wie geplant im Oktober stattfinden, sondern wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Man will zunächst abwarten, bis alles ganz fertig ist, und dann einen Termin festlegen.

