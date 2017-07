Radlerin fällt vor Bus: in Lebensgefahr

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Urlauberin, die vom Rad gestürzt und vor einen Bus gefallen ist. − Foto: dpa Lebensgefährliche Verletzungen erlitt eine Urlauberin, die vom Rad gestürzt und vor einen Bus gefallen ist. − Foto: dpa



Eine Radfahrerin ist in Chieming, Landkreis Traunstein, vor einem Bus gefallen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Urlauberin fuhr am Montag um 11:10 Uhr an der Hauptstraße auf dem Gehweg in Richtung Chiemsee und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrrad. Sie stürzte nach links auf die Fahrbahn, wo gerade ein roter Linienbus fuhr und kollidierte mit dem hinteren Bereich des Busses. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Traunsteiner Klinikum gebracht.

Beamte des Einsatzzuges Traunstein nahmen den Verkehrsunfall auf. Nun sucht die Polizei eine weibliche Zeugin, die das Unfallgeschehen beobachtet hat und auch mit dem Unfallopfer gesprochen hat. Diese Zeugin, die zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs gewesen war, sollte sich mit der Polizei in Traunstein, Tel. 0861/98730, in Verbindung setzen – ebenso wie jeder andere, der den Unfall beobachtet hat. − red