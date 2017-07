BSH: Bauarbeiter wurde von Betonplatte eingeklemmt

Auf dieser Baustelle für das neue Entwicklungsgebäude mitten auf dem Gelände der BSH-Herdfabrik wurde der Arbeiter am Dienstag kurz vor Mittag eingeklemmt. −Archivbild: hr Auf dieser Baustelle für das neue Entwicklungsgebäude mitten auf dem Gelände der BSH-Herdfabrik wurde der Arbeiter am Dienstag kurz vor Mittag eingeklemmt. −Archivbild: hr



Eine Armverletzung erlitt ein Bauarbeiter auf einer Baustelle auf dem Gelände der BSH-Herdfabrik in Traunreut am Dienstag kurz vor Mittag. Nach ersten Informationen der Heimatzeitung war der Arbeiter beim Setzen einer Betonplatte von dieser am Arm eingeklemmt worden. Wie schwer die Verletzung ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

Feuerwehr, Notarzt und Polizei wurden gegen 11.45 Uhr zur Unfallstelle mitten auf dem Werksgelände der BSH-Herdfabrik im Nordosten von Traunreut gerufen. Der am Arm eingeklemmte Mann wurde vom Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht. Bisher geht man von einem Verdacht auf einen Armbruch aus. Die Betonplatte war vor dem Unfall mit einem Kran bewegt worden. Der Arbeiter soll versucht haben, mit den Händen die Platte an die vorgesehene Position zu bewegen und dabei zwischen das tonnenschwere Betonteil und einem anderen Gegenstand geraten sein.

Im Einsatz waren neben der Werksfeuerwehr und der Betriebsärztin auch ein Rettungswagen sowie ein Krankenwagen des BRK, 27 Mann der Feuerwehr Traunreut mit fünf Fahrzeugen sowie die Polizei Traunreut. − hr

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am Mittwoch, 5. Juli, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.