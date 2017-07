Fünfte Salzachdemo: "Unterschätztes Kleinod" mit großem Potential

Hinter der Plätte mit Ehrengästen paddelten viele Kanuten die Salzach hinab in Richtung Burghausen. − Foto: Dominik Meyer/Format M Hinter der Plätte mit Ehrengästen paddelten viele Kanuten die Salzach hinab in Richtung Burghausen. − Foto: Dominik Meyer/Format M



Zum fünften Mal trafen sich am Sonntag diverse Verbände, um für die frei fließende Salzach zu kämpfen. In der Tat sind die rund 60 Kilometer Fluss, die Bayern und Österreich trennen, ein deutschlandweit nahezu einzigartiges Erlebnis. "Sie haben hier ein Kleinod, das als Kleinod absolut unterschätzt ist. Wir brauchen einen solchen Fluss, damit die Leute wissen, was frei fließend überhaupt bedeutet", unterstrich Prof. Dr. Hubert Weiger vom Bund Naturschutz.

Begonnen hatte die Demonstration an der Plättenlände in Tittmoning. Von dort aus fuhren die Ehrengäste, unter anderem Weiger, die stellvertretende Landeshauptfrau des Landes Salzburg Dr. Astrid Rössler und Bund-Naturschutz-Mitglieder, auf dem Fluss nach Burghausen. Trotz strömenden Regens begleiteten sie mehr als 60 Kanuten aus Ober- und Niederbayern, Schwaben und der Oberpfalz. Die älteste Teilnehmerin, die schon seit mehr als 50 Jahren Flüsse im Kanu befährt, war extra aus Dachau angereist, um in der Früh von Laufen nach Tittmoning zu paddeln.

Dr. Josef Paukner, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Fluss-Allianzen, verwies vor der Abfahrt auf das große Potential der Salzach als Naturfluss, das man nicht leichtfertig für eine marginale Stromgewinnung aufgeben sollte. Die bayerischen Flussallianzen würden mit Leidenschaft und Entschiedenheit für den Erhalt der frei fließenden Salzach kämpfen, um einen ähnlichen Erfolg wie an der Donau zu erzielen. − uli/redMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 5. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.