Straßenausbausatzung kommt

Tittmoning. Es wird Ärger geben, vermutet Dirk Reichenau (SPD), wenn die ersten Bürger Bescheide für den Straßenausbaubeitrag erhalten. Trotzdem befasste sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag mit der ungeliebten Abgabe, denn einer Beitragssatzung kann sich die Stadt nicht länger entziehen. Momentan erhebt sie als eine der letzten Kommunen im Landkreis keine Beiträge. Noch in diesem Jahr aber sollen auch die Tittmoninger Stadtratsmitglieder eine solche Satzung beschließen, die am 1. Januar 2018 in Kraft treten soll. Wie sie genau aussehen wird, steht noch nicht fest – am Dienstag stand nur eine Vorberatung an, nun sollen die Fraktionen intern beraten und Fragen formulieren. In einer der kommenden Sitzungen wird das Thema wieder auf der Tagesordnung stehen. Lesen Sie mehr in der Donnerstagsausgabe.