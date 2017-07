Motorradfahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Ein Motorradfahrer und seine mitfahrende Freundin sind bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. − Foto: dpa Ein Motorradfahrer und seine mitfahrende Freundin sind bei einem Unfall am Montag schwer verletzt worden. − Foto: dpa



Zwei Schwerverletzte gab es bei einem Unfall am Dienstag gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Truchtlaching und Seebruck, Landkreis Traunstein. Ein 35-Jährige hatte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in der Rechtskurve kurz hinter Truchtlaching die Kontrolle über sein Motorrad verloren, schlitterte über die Fahrbahn und kam nach rund 90 Metern links in einem Feld zum Liegen. Das Motorrad erfasste dabei ein Verkehrsschild und schleifte es mit. Der 35-Jährige und seine 21-jährige Freundin, welche hinter ihm auf dem Motorrad saß, wurden schwer verletzt.

Der Fahrer kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Traunstein, seine Mitfahrerin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Altötting. Vor Ort waren zwei Rettungsdienstfahrzeuge mit je zwei Sanitätern, ein Notarzt und die Feuerwehr Truchtlaching mit zwölf Einsatzkräften im Einsatz. − red