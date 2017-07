Betrunkener Autofahrer rammt Motorrad - Fahrer stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Oberösterreich von einem Autofahrer erfasst worden. Der Verursacher war laut Polizei betrunken. −Symbolfoto: Polizei Oberösterreich Ein Motorradfahrer ist in Oberösterreich von einem Autofahrer erfasst worden. Der Verursacher war laut Polizei betrunken. −Symbolfoto: Polizei Oberösterreich



Tödliche Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in der oberösterreichischen Grenzregion erlitten. Der 49-Jährige aus Ostermiething war am späten Mittwochabend von einem Auto erfasst worden; der Autofahrer hatte laut Polizei 1,74 Promille und war ohne Führerschein unterwegs.

Gegen 23.15 war der Motorradfahrer auf der Mühlenstraße in Ostermiething (Bezirk Braunau) unterwegs, als ihm auf seiner Fahrbahnseite plötzlich ein Auto entgegen kam. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und wurde nach Polizeiangaben frontal erfasst. Der 49-Jährige wurde auf eine Wiese geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Autofahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angezeigt. − red