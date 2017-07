Vorfahrt missachtet: Eine Leichtverletzte

Bei dem Unfall in der Gemeinde Obing wurde die Fahrerin des Ford Focus (rechts) leicht verletzt. − Foto: fdl Bei dem Unfall in der Gemeinde Obing wurde die Fahrerin des Ford Focus (rechts) leicht verletzt. − Foto: fdl



Eine Leichtverletzte und nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Mittwochabend an der Einmündung der Kreisstraße TS 21 von Pittenhart in Richtung Obing in die Staatsstraße 2094 in Richtung Seebruck in der Gemeinde Obing (Landkreis Traunstein).

Unser Reporter vor Ort berichtet, dass eine Autofahrerin mit ihrem Kia von der Kreisstraße nach links in die Staatsstraße in Richtung Obing einbiegen wollte. Dabei übersah sie einen aus Obing kommenden Ford Focus. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fordfahrerin leicht verletzt. Die Feuerwehr Obing war im Einsatz, um die Unfallstelle zu reinigen und den Verkehr zu regeln. − fdl