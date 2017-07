Kreisverkehr am Malerwinkel wird wie geplant im August fertig

Die mit einer Drohne aufgenommene Aufnahme zeigt die Baustelle des Kreisverkehrs beim Hotel-Restaurant Malerwinkel in der Gemeinde Seeon-Seebruck. Mitte August soll die neue Verkehrsanlage samt Radweganschluss an den Chiemsee-Uferweg fertig sein. − Foto: Hartmann Die mit einer Drohne aufgenommene Aufnahme zeigt die Baustelle des Kreisverkehrs beim Hotel-Restaurant Malerwinkel in der Gemeinde Seeon-Seebruck. Mitte August soll die neue Verkehrsanlage samt Radweganschluss an den Chiemsee-Uferweg fertig sein. − Foto: Hartmann



Der neue Kreisverkehr in Malerwinkel in der Gemeinde Seeon-Seebruck nimmt Gestalt an. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung liegen die Bauarbeiten im Zeitplan. Anfang August sollen die Asphaltdeckschicht und die Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden, um in der zweiten Augustwoche die Baumaßnahme mit Ausnahme von Restpflanzarbeiten komplett abzuschließen. Bis dahin dauert auch die Straßensperre ab der Abzweigung nach Eggstätt in Richtung Rosenheim an. Die Gemeinde beabsichtigt auch, westlich des Kreisverkehrs eine Kirchner-Plastik aufzustellen.

Die errechneten Kosten von 750000 Euro können nach Angaben von Bürgermeister Bernd Ruth eingehalten werden. Die Gesamtkosten der Verkehrsanlage samt Geh- und Radweg beinhalten auch den Lückenschluss des Radweges, der den Chiemsee-Radrundweg mit der "Via Julia" verbindet. Knapp die Hälfte der Kosten übernimmt der Abwasser- und Umweltschutzverband Chiemsee (AUV) als Bauherr. Die Gemeinde muss die restliche Hälfte aufbringen. − ga

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 7. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.