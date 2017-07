Viel Prominenz auf dem Gnadenhof Sondermoning

Dr. Christine Theiss, ehemalige Kickboxweltmeisterin, im Bild mit ihrem Boxer Tiffany, kommt zum Tag der offenen Tür des Gnadenhofs in Sondermoning. − Foto: privat Dr. Christine Theiss, ehemalige Kickboxweltmeisterin, im Bild mit ihrem Boxer Tiffany, kommt zum Tag der offenen Tür des Gnadenhofs in Sondermoning. − Foto: privat



Einen Tag der offenen Tür hält der Gnadenhof Chiemgau in Sondermoning am Sonntag, 9. Juli, ab 13.30 Uhr ab. Dazu haben wieder eine Reihe prominenter Gäste ihr Kommen zugesagt, darunter die Kickboxweltmeisterin der Jahre 2007 bis ’13, Dr. Christine Theiss. Derzeit moderiert sie für den Sender SAT1 die Reihe "The Biggest Looser".

Vertreten ist auch Bayern-1-Moderatorin Ulla Müller. Weitere prominente Gäste sind die Sopranistin Kriemhild Maria Siegel, Musicalstar Cornelia Corba und Ronja Forcher, die in der "Bergdoktor-Serie" die Tochter Lilli verkörpert. − oh