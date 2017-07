Volleyballer können feiern – Anschöring Open mit Party am Abend

Am Netz kämpften die Volleyballer um die Bälle. − Foto: red Am Netz kämpften die Volleyballer um die Bälle. − Foto: red



Wie wichtig ist das Wetter für ein Open-Air Rasen- und Beachvolleyballturnier? Wenn man am Wochenende bei den Anschöring Open auf dem Sportgelände in Kirchanschöring dabei gewesen wären, wäre die Antwort klar: das Wetter ist eigentlich egal. Sonne ist super, dann schmeckt das Bier danach richtig gut, aber selbst wenn’s regnet, tut das weder der guten Laune noch den sportlichen Ambitionen der Aktiven Abbruch.

Am Samstag wurden die Spielerinnen und Spieler noch mit Sonne satt verwöhnt. Von morgens bis abends schenkten sich die Aktiven auf den sechs Rasenfeldern nichts und auch die Jugend kämpfte auf dem Beachplatz um jeden Punkt. Am Ende siegte das Team "4 on the Bietsch" des TSV St. Wolfgang vor dem Team "GegenGegenGegen" des TV Eggenfelden. Darüber hinaus wurden noch die beste Spielerin und der beste Jugendspieler mit Preisen ausgezeichnet.

Am Abend konnten dann die Aktiven das Spanferkel von Grillmeister Sepp Sowa und seinem Team genießen, um dann gut gestärkt die letzten beiden Sätze des Abends in Angriff zu nehmen: das Konzert der Band "Heavymörtl", die bis knapp zwei Uhr nachts in der gefüllten Sporthalle die Beine der Aktiven weiter in Bewegung hielten. Und wieder wurde bestätigt: Volleyballer können Party! − redMehr dazu lesen Sie am Freitag, 7. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.