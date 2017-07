Neue Gaststätte fürs Seebad und Bewegung beim Brückner-Gelände

Noch werden die Gäste an den Tischen unter den Schirmen der Seebadgaststätte bedient. Angedacht ist ein Wechsel zu Selbstbedienung nach dem Neubau. Der Turm (hinten links) soll erhalten bleiben. − F.: Sesselmann Noch werden die Gäste an den Tischen unter den Schirmen der Seebadgaststätte bedient. Angedacht ist ein Wechsel zu Selbstbedienung nach dem Neubau. Der Turm (hinten links) soll erhalten bleiben. − F.: Sesselmann



Die Gaststätte im Seebad kann so, wie sie derzeit ist, auf Dauer nicht bleiben – und in absehbarer Zeit wird die Verwaltung eine Industriebrache direkt am Stadtkern neu gestalten müssen. Wie die Lösungen aussehen werden, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Aber schon in seiner jüngsten Sitzung des Tittmoninger Stadtrats sorgten die beiden künftigen Baustellen für Diskussionen.

Während die Verwaltung für das Brückner-Areal ("Am Bahnhof") einen Städtebau-Wettbewerb bevorzugt, wird der Plan für einen teilweisen Neubau der Strandbadgaststätte vom Architektenbüro Mißberger und Wiesbauer (Burgkirchen) ausgearbeitet werden. Das Gremium stimmte einhellig zu. Der Vertrag mit Pächter Ferdinand Schiller wird außerdem um ein Jahr verlängert, der Neubau ist zwischen den Saisonen 2018 und 2019 geplant, denn "so viel ist ungeklärt", sagte Bürgermeister Konrad Schufpner. Bei einem Pächterwechsel muss die gaststättenrechtliche Genehmigung erneuert werden, und den aktuellen Hygienestandards wird das Lokal nicht gerecht.

Unter anderem müssen Küche und Spülküche getrennt werden, die Kühlräume sind zu klein für die aktuellen Anforderungen. Es ist geplant, den Betrieb auf Selbstbedienung umzustellen, auch weil es schwer geworden ist, zu den Spitzenzeiten am Wochenende genügend Personal zu finden. Dafür muss jedoch der Ausgabebereich vergrößert werden. Außerdem soll das Gebäude barrierefrei werden.

Für einen Städtebauwettbewerb für das Brückner-Gelände hat die Verwaltung sich mit den Behörden abgestimmt und einen Terminplan aufgestellt. Am 1. August wird sich der Stadtrat in einem Workshop mit dem Thema befassen und laut Schupfner "über Spielräume" reden, für Mittwoch, 20. September, ist eine Bürgerversammlung angesetzt. In der Folgewoche beraten sich Preisrichter und erneut der Stadtrat. Ein Beschluss soll in der Sitzung am 5. Oktober fallen. "Die Planer hätten Zeit bis Ende 2017 und das Preisgericht könnte 2018 entscheiden", skizzierte der Bürgermeister. Er erntete für den Vorschlag von mehreren Seiten Kritik. − smb