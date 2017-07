Polizei klärt drei Vergewaltigungsfälle auf - 33-Jähriger festgenommen

Ein 33-Jähriger wurde festgenommen. Ihm wird Vergewaltigung in drei Fällen vorgeworfen. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv Ein 33-Jähriger wurde festgenommen. Ihm wird Vergewaltigung in drei Fällen vorgeworfen. −Symbolfoto: Friso Gentsch/Archiv



Fahndungserfolg für die Polizei: Ein 33-Jähriger, dem drei Vergewaltigungsdelikte in Traunstein und in Kempten vorgeworfen werden, ist festgenommen worden. Das berichtet die Polizei am Freitagvormittag.

Als dringend verdächtig gilt ein 33-jähriger Mann, der sich seit Januar 2017 wegen räuberischen Diebstahls in Haft befindet. Er soll im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016 sowie im Herbst 2016 in Kempten zwei Frauen versucht haben zu vergewaltigen. Ein weiteres Mal kam es zur Vergewaltigung.

Nach Angaben der Polizei brachte eine Personenkontrolle am 21. Januar im Zug zwischen Kempten und Buchloe durch die Polizeiinspektion Fahndung Lindau die Ermittler auf die Spur des 33-jährigen Mannes. Seine Staatsangehörigkeit steht aktuell noch nicht eindeutig fest. Der Mann war aufgrund einer drohenden Abschiebung untergetaucht, bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Versuchte Vergewaltigung und Vergewaltigung in Traunstein:

Am 15. November 2015 verließ eine 35-jährige Frau am frühen Morgen ein Nachtlokal in Traunstein. Ein unbekannter Täter versuchte sie dann auf dem Parkplatz zu vergewaltigen und flüchtete zu Fuß, weil sich die Frau stark wehrte und laut nach Hilfe schrie. Am 10. April 2016, ebenfalls in den frühen Morgenstunden, ging eine 24-jährige Frau nach Hause, als sie im Bereich der Grünanlage "Brunner-Anlage" überfallen und vergewaltigt wurde.

Versuchte Vergewaltigung in Kempten:

Der Abgleich der DNA des Mannes führte zu einer versuchten Vergewaltigung in Kempten. Am 26. November 2016 ist eine Joggerin in den Morgenstunden auf einem Fuß- und Radweg angegriffen worden. Der Täter ließt damals nur wegen der heftigen Gegenwehr von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß.

Die Kripo in Kempten und das Fachkommissariat K1 der Kripo Traunstein stellten schließlich Gemeinsamkeiten zwischen den Taten in Kempten und in Traunstein fest. So fiel der Verdacht auf den 33-jährigen Mann. Die letzten Zweifel wurden durch die DNA-Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin in München ausgeräumt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde gegen den Tatverdächtigen am Freitagvormittag, 7. Juli, Haftbefehl erlassen. Der 33-jährige befindet sich weiterhin in einer Haftanstalt. − pnp