Stefan Dettl feiert mit den Pietlinger Feuerwehrlern +++ Video

Vorfreude pur herrscht auf den nächsten Besuch von Stefan Dettl bei der Pietlinger Feuerwehr. Jeder Musiker der Band kümmert sich besonders um eine Reihe ihrer Konzerte – Dettl ist Pate für das "wahnsinnig schöne Feuerwehrfest" in Pietling. − Fotos: red Vorfreude pur herrscht auf den nächsten Besuch von Stefan Dettl bei der Pietlinger Feuerwehr. Jeder Musiker der Band kümmert sich besonders um eine Reihe ihrer Konzerte – Dettl ist Pate für das "wahnsinnig schöne Feuerwehrfest" in Pietling. − Fotos: red



Technik aufbauen, Konzertprogramm abspielen, drei Zugaben und dann weg zum nächsten Termin: Nein, so läuft das nicht bei LaBrassBanda, der derzeit angesagtesten Band aus dem Chiemgau, die mittlerweile weltbekannt ist und erst im März 11000 Fans in der Münchner Olympiahalle begeisterte. Insbesondere bei der Bayerntour im Sommer legen Stefan Dettl und Co., die mittlerweile jährlich rund 100 Konzerte in ganz Europa und darüber hinaus spielen, Wert auf guten Kontakt zu ihren Veranstaltern vor Ort.

Und so ist jedes Bandmitglied "Pate" für eines der sommerlichen Konzerte in Bierzelten, Hallen oder unter freiem Himmel. Trompeter Stefan Dettl hat die Patenschaft für Konzerte in Franken, Niederbayern, Landsberg am Lech und das einzige Konzert im Chiemgau übernommen: am 14. August im Rahmen des 140. Gründungsfestes der Freiwilligen Feuerwehr Pietling.

Weil die Burschen und Mädchen der Pietlinger Feuerwehr neben Plakaten und Flyern auch mit einem kleinen Film (Video am Ende des Artikels) auf das Jubiläumsfest und das Konzert aufmerksam machen wollen, nahm sich Stefan Dettl einen ganzen Abend lang Zeit, um mit den Pietlingern kleine Szenen zu drehen, in einem alten Bundwerkstadl gemütlich zu feiern und Musik zu machen. Dettl, der in Grassau aufgewachsen ist und jetzt in Truchtlaching wohnt, kennt den östlichen Teil des Landkreises eher weniger und zeigte sich angetan von dem kleinen Ort dicht an der österreichischen Grenze.

Gefilmt wurden verschiedene Szenen, in denen Bezug auf den Ort, das Fest und die Aufgaben einer Freiwilligen Feuerwehr genommen wird. Schauplätze waren dabei zum Beispiel nahe der St.-Martins-Kirche, von der aus man einen weiten Blick über das Salzachtal hat, der Ortseingang, wo sich der Festplatz befindet, und der bereits erwähnte Stadl. Den ersten Schnipsel hat die Feuerwehr bereits auf ihre Facebook-Seite gestellt. Darin gibt Dettl vor dem Ortsschild den Zuschauern ein Rätsel auf: Wo ist dieses "ganz versteckte" Pietling? "Jeder, der das rausfindet, soll vorbeischauen", fordert er dann auf.

Hier das Video:

− redMehr dazu lesen Sie am Samstag, 8. Juli, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau und Ihrem Trostberger Tagblatt.

Tickets gibt es auf www.labrassbanda.com, Bäckerei Steinberger/Pietling und Kirchanschöring, Naschmarkt/ Fridolfing, Metzgerei Spitzauer/Leobendorf, Dorfladen/Tengling, Reisebüro Wembacher/Waging, Café Schemmerer/Tittmoning.