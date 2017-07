Rote Streifen und weiße Fahrräder sollen Nadelöhr entschärfen

Fahrbahnmarkierungen sollen helfen, dass es in der Gabelsbergerstraße nicht mehr so oft zu brenzligen Situationen im Begegnungsverkehr zwischen Autos und Fahrrädern kommt. Den roten Streifen im Kreuzungsbereich mit der Lehemeirstraße folgen weitere Fahrrad-und-Pfeil-Piktogramme auf der Gehsteigseite. − Foto: tt Fahrbahnmarkierungen sollen helfen, dass es in der Gabelsbergerstraße nicht mehr so oft zu brenzligen Situationen im Begegnungsverkehr zwischen Autos und Fahrrädern kommt. Den roten Streifen im Kreuzungsbereich mit der Lehemeirstraße folgen weitere Fahrrad-und-Pfeil-Piktogramme auf der Gehsteigseite. − Foto: tt



Mit roter Signalfarbe und Piktogrammen will die Stadt Trostberg das Nadelöhr Gabelsbergerstraße entschärfen.

Wie mehrmals berichtet, geht es dort im Begegnungsverkehr von Autos und Radfahrern oft sehr eng zu. In der der Gabelsbergerstraße ist es ausdrücklich erlaubt, gegen die Einbahnstraßenrichtung zu radeln. Weil die Straße wegen der 25 Schrägparkplätze aber relativ schmal ist, werden Radler nicht selten nach rechts an den Rand gedrängt und von Pkw-Lenkern beschimpft, die sich fälschlicherweise mit "Geisterradlern" konfrontiert sehen.

Zahlreiche Bürger und auch der Seniorenbeirat haben diese Problemstelle schon des öfteren moniert. Nun hat die Stadt reagiert. Zwischen den Kreuzungen mit der Lehemeir- und der Bahnhofstraße ist die Gabelsbergerstraße nun am rechten Rand mit Fahrrad-Symbolen und Pfeilen bemalt worden. Diese sollen vor allem die Autofahrer auf den gegenläufigen Fahrradverkehr aufmerksam machen.

"Damit die Regelung noch besser ins Auge sticht", wie Alois Kellner vom Bürgerbüro erklärt, hat man im Einmündungsbereich in die Lehemeirstraße auch noch in leuchtendem Rot den Beginn der Fahrradspur markiert. "Rechtlich ist es jedoch nicht erlaubt, die gesamte Gabelsbergerstraße mit einem so genannten Fahrradschutzstreifen zu versehen, also die Radlerspur komplett durch eine Linie von der Pkw-Spur abzutrennen", sagt Kellner. "Autos dürften dann gar nicht auf den Fahrradstreifen fahren. Dafür ist der Gabelsbergerstraße insgesamt zu schmal."

