Altenmarkter Kinder: Im TSV-Trikot in der Schule

− Foto: rse − Foto: rse



Ganz im Zeichen des Sports stand der Freitag an der Grundschule Altenmarkt: Der TSV beteiligte sich am "Trikot-Tag der Sportvereine" des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV).

TSV-Vorsitzender Stefan Gulden, Damentrainer Gunther Geiler, D-Juniorinnen-Trainerin Claudia Stoff und FSJ-lerin Sarah Winklmaier statteten die rund 100 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse mit schicken TSV-Trikots aus, die sie nach dem Gruppenfoto auch im Unterricht tragen durften.

Der BLSV will mit der Aktion die große Kraft des Vereinssports in der Gesellschaft demonstrieren. Viele der Kinder sind ohnehin bereits in den Abteilungen des TSV aktiv, die meisten im Fußball. Nun hoffen sie auf einen Preis beim großen Gewinnspiel: Zu gewinnen gibt es einen von 50 Trikotsätzen und einen kostenlosen Imagefilm. – rse