Die ersten Reherl aus heimischen Wäldern

Die ersten Reherlsprießen in den heimischen Wäldern – zumindest dort, wo einer der vielen Platzregen in der letzten Juniwoche für genügend Feuchtigkeit gesorgt hat. − Fotos: ko Die ersten Reherlsprießen in den heimischen Wäldern – zumindest dort, wo einer der vielen Platzregen in der letzten Juniwoche für genügend Feuchtigkeit gesorgt hat. − Fotos: ko



Schwammerlsucher können es gar nicht erwarten, bis ihre Saison endlich beginnt. Heuer war und ist im Chiemgau aber alles ein bisschen anders als in anderen Jahren: Das Frühjahr war besonders warm, und die Pirsch auf Morcheln und Maischwammerl, die in "normalen" Jahren in der zweiten Aprilhälfte beginnt, war heuer um diese Zeit schon fast abgeschlossen.

Inzwischen hat sich, wie fast jedes Jahr, alles "auf normal" eingependelt. Die Trockenheit in den ersten drei Juliwochen hat dafür gesorgt, dass in den Wäldern so gut wie nichts "ging". Der Regen der letzten Tage, der da und dort ziemlich heftig war, hat aber die ersten Reherl sprießen lassen. Im nördlichen Landkreis Traunstein gibt es nach wie vor Wälder, in denen man erfolgreich auf Pilzpirsch gehen kann.

Richtig in Schwung kommt die Saison erst, wenn man den König der Pilze findet. Voriges Jahr gab es die ersten Sommersteinpilze rund um Traunreut schon an den ersten Junitagen. Heuer blieben sie aus, weil es zu trocken war. Aber man soll das Schwammerljahr nicht vor dem Oktober loben – bis dahin kann es voller Überraschungen sein und eine reiche Ernte bieten. − ko

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 8./9. Juli 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.