Auto verliert Sprit und strandet auf Alzbrücke – Lange Staus

Symbolfoto: dpa Symbolfoto: dpa



Wer am Freitagmittag durch Trostberg fahren wollte, musste einige Geduld aufbringen: Weil ein Auto Benzin verlor und in der Stadtmitte strandete, kam es zwischen 12.30 und etwa 14 Uhr zu langen Staus auf der Bundesstraße 299.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Trostberg mitteilt, wurde ein Pkw auf der Alzbrücke kurz vor der Ampel zum folgenschweren Verkehrshindernis. Der von einer Frau aus dem Landkreis Traunstein in Richtung Tacherting gesteuerte Wagen verlor Benzin. Der Kraftstoff floss vom Motorraum auf die Straße. So entstand zunächst ein etwa drei Mal fünf Meter großer Fleck. Weil die nachfolgenden Autos sich an dem havarierten Wagen vorbeischlängelten, wurde das Benzin noch weiter im Brückenbereich verteilt.

So musste die Trostberger Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 15 Mann ausrücken, den Kraftstoff binden, die Fahrbahn reinigen und das Auto von der Bundesstraße schieben. Während dieser Zeit war eine Fahrspur gesperrt, so dass sich der Verkehr gut eine Stunde massiv bis an die Ortsenden staute. − tt